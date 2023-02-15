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НОВОСТИ

Поддержка Германией Путина привела к СВО - министр обороны Польши

11:20 15.02.2023 Источник: Lenta.ru

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире польского телеканала Polsat выступил с обвинениями в адрес Германии, заявив, что ее поддержка российского президента Владимира Путина привела к началу специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Германия годами поддерживала Путина. Нет сомнения, что они построили силу России, которая позволила Путину начать спецоперацию на Украине», — рассказал он.  Lenta.Ru

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