В России выявили 13 436 заболевших ковидом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 436 против 9 826 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число выявленных за сутки случаев оказалось максимальным с 14 октября 2022 года, когда штаб сообщал о 14 736 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 22 106 985 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки возросло на 36 против 35 днем ранее, до 395 652. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 12 071 против 10 420 днем ранее, до 21 461 669.