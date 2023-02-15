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НОВОСТИ

Свыше 100 тыс. человек эвакуировали в 2022 году из населенных пунктов РФ из-за обстрелов

12:05 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 100 тысяч человек пришлось эвакуировать в 2022 году из российских населенных пунктов, подвергшихся обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

«В течение года из населенных пунктов, по которым наносились удары вооруженными формированиями Украины, проведена эвакуация свыше 100 тысяч человек», — сказал он на расширенной коллегии МЧС.

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