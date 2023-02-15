Министры обороны НАТО утвердят новые принципы военного планирования альянса — Столтенберг
12:20 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе в среду утвердят новые принципы военного планирования альянса для обеспечения адекватной обороны и сдерживания. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая рабочее заседание министров.
«Сегодня мы примем новую политическую концепцию военного планирования альянса, которая должна стать источником всех изменений в этой сфере в ближайшие годы, направленных на обеспечение адекватной обороны и сдерживания», — заявил Столтенберг.
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