С мая 10 аэростатов США пролетели над Китаем, в том числе Синьцзяном и Тибетом — МИД КНР

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэростаты США с мая прошлого года не менее десяти раз пролетали над территорией Китая, в том числе над Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами. Об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Как мы уже подчеркивали, с мая прошлого года США многократно запускали высотные аэростаты над своей территорией, которые потом летали по всему миру. Без разрешения соответствующих ведомств КНР они по меньшей мере более десяти раз входили в воздушное пространство Китая, в том числе над Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами», — отметил он.

Как указал дипломат, Китай неоднократно заявлял, что его аэростат попал в воздушное пространство США в результате форс-мажора, в то время как Вашингтон не представил никаких объяснений о полетах американских аэростатов над КНР.

«Китай оставляет за собой право принять необходимые ответные меры», — подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства.