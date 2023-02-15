С мая 10 аэростатов США пролетели над Китаем, в том числе Синьцзяном и Тибетом — МИД КНР
12:32 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аэростаты США с мая прошлого года не менее десяти раз пролетали над территорией Китая, в том числе над Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами. Об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Как мы уже подчеркивали, с мая прошлого года США многократно запускали высотные аэростаты над своей территорией, которые потом летали по всему миру. Без разрешения соответствующих ведомств КНР они по меньшей мере более десяти раз входили в воздушное пространство Китая, в том числе над Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами», — отметил он.
Как указал дипломат, Китай неоднократно заявлял, что его аэростат попал в воздушное пространство США в результате форс-мажора, в то время как Вашингтон не представил никаких объяснений о полетах американских аэростатов над КНР.
«Китай оставляет за собой право принять необходимые ответные меры», — подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства.
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