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НОВОСТИ

СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Путина — Песков

13:00 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не будет аккредитовывать на послание президента Федеральноому собранию, которое состоится 21 февраля, журналистов иностранных СМИ из недружественных стран. Попасть на мероприятие очно смогут только представители зарубежной прессы из дружественных государств. Об этом журналистам рассказал в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается послания президента Федеральному собранию, то туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать», — сказал Песков. Представитель Кремля уточнил, что «они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу».

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