В Москве выявили 3 862 случая заражения коронавирусом за сутки

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 3 862 против 1 862 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 387 111 случаев инфицирования.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 10 против 12 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 48 057 смертей из-за коронавируса. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 3 566 — до 3 184 644.