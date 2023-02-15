В Москве выявили 3 862 случая заражения коронавирусом за сутки
13:05 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 3 862 против 1 862 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 387 111 случаев инфицирования.
Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 10 против 12 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 48 057 смертей из-за коронавируса. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 3 566 — до 3 184 644.
НОВОСТИ
- 14:12 15.02.2023
- Никола Стерджен уйдет с поста первого министра Шотландии и главы ШНП
- 14:00 15.02.2023
- В Госдуме поддержали идею публиковать список Telegram-каналов с «враждебной по отношению к РФ информацией»
- 13:32 15.02.2023
- Путин получает информацию о ходе СВО в режиме онлайн — Песков
- 13:20 15.02.2023
- Франция и сегодня рассматривает Африку как свой задний двор — Лавров
- 13:00 15.02.2023
- СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Путина — Песков
- 12:32 15.02.2023
- С мая 10 аэростатов США пролетели над Китаем, в том числе Синьцзяном и Тибетом — МИД КНР
- 12:20 15.02.2023
- Министры обороны НАТО утвердят новые принципы военного планирования альянса — Столтенберг
- 12:05 15.02.2023
- Свыше 100 тыс. человек эвакуировали в 2022 году из населенных пунктов РФ из-за обстрелов
- 12:00 15.02.2023
- В России выявили 13 436 заболевших ковидом за сутки
- 11:32 15.02.2023
- Военкор сообщил о подготовке тысяч иностранных добровольцев для СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать