Франция и сегодня рассматривает Африку как свой задний двор — Лавров
13:20 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция открыто рассматривает сегодня Африку как свой задний двор, но при этом сама обвиняет Россию в неоколониальной политике. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.
«Официальный представитель МИД Франции обвинил нас в начале этого месяца в проведении неоколониальной политики в Африке. Париж, совершивший вместе с другими европейскими странами многочисленные кровавые преступления на континенте и сегодня рассматривающий Африку открыто как свой задний двор, выдвигает обвинения в адрес Москвы, которая сыграла ведущую роль в освобождении народов континента от колониального гнета, в содействии становлению их государственности, создании основ экономики и обороноспособности», — сказал он.
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