Путин получает информацию о ходе СВО в режиме онлайн — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин постоянно и в режиме онлайн получает информацию от военных о происходящем в ходе специальной военной операции, заявил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию — постоянно, регулярно и в режиме онлайн», — подчеркнул он.

Об этом представитель Кремля упомянул, комментируя ситуацию под Угледаром: как сообщал советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, Вооруженные силы Украины расстреляли там группу медиков, эвакуировавших раненых.