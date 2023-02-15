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НОВОСТИ

Путин получает информацию о ходе СВО в режиме онлайн — Песков

13:32 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин постоянно и в режиме онлайн получает информацию от военных о происходящем в ходе специальной военной операции, заявил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию — постоянно, регулярно и в режиме онлайн», — подчеркнул он.

Об этом представитель Кремля упомянул, комментируя ситуацию под Угледаром: как сообщал советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, Вооруженные силы Украины расстреляли там группу медиков, эвакуировавших раненых.

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