Путин получает информацию о ходе СВО в режиме онлайн — Песков
13:32 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин постоянно и в режиме онлайн получает информацию от военных о происходящем в ходе специальной военной операции, заявил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию — постоянно, регулярно и в режиме онлайн», — подчеркнул он.
Об этом представитель Кремля упомянул, комментируя ситуацию под Угледаром: как сообщал советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, Вооруженные силы Украины расстреляли там группу медиков, эвакуировавших раненых.
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