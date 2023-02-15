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НОВОСТИ

В Госдуме поддержали идею публиковать список Telegram-каналов с «враждебной по отношению к РФ информацией»

14:00 15.02.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме выступили за публикацию списка Telegram-каналов с «враждебной по отношению к России информацией». Профильные структуры должны постоянно отслеживать эти ресурсы.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Полностью поддерживаю идею опубликовать перечень этих Telegram-каналов. Роскомнадзор должен регулярно следить и максимально оперативно оповещать наших граждан. Telegram-каналы стали достаточно влиятельным инструментом для манипулирования. И ряд популярных блогеров или псевдожурналистов, а иногда это и профессиональные журналисты, выдают себя за экспертов, за политологов и начинают публиковать очень чувствительные материалы и очень своеобразные позиции.

С учётом молниеносной скорости распространения информации в Telegram-каналах многие структуры, включая и западные, научились использовать целые сети Telegram-каналов для вбросов различной информации. Не всегда корректной, а иногда и откровенно враждебной. Публиковать такие списки максимально оперативно — эта идея, думаю, будет полностью поддержана».

Необходимо выяснить, есть ли техническая возможность маркировать такие Telegram-каналы, а также уровень взаимодействия спецслужб с владельцами пабликов.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной по отношению к России информацией значками, наподобие иноагентов. Она попросила Роскомнадзор опубликовать перечень Telegram-каналов, за которыми, по её словам, «прячутся наши недруги».

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