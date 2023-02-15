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Никола Стерджен уйдет с поста первого министра Шотландии и главы ШНП

14:12 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никола Стерджен покинет пост лидера Шотландской национальной партии (ШНП) и, соответственно, перестанет исполнять обязанности первого министра Шотландии. Об этом сообщила в среду вещательная корпорация Би-би-си.

Как отмечается, официальное заявление на этот счет политик должна сделать позднее в среду на пресс-конференции в Эдинбурге. Причины подобного решения не называются.

52-летняя Стерджен возглавляла партию, которая выступает за выход Шотландии из состава Великобритании, с 2014 года. Она стала политиком, который дольше всего занимал пост главы регионального правительства.

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