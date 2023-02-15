Никола Стерджен уйдет с поста первого министра Шотландии и главы ШНП
14:12 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никола Стерджен покинет пост лидера Шотландской национальной партии (ШНП) и, соответственно, перестанет исполнять обязанности первого министра Шотландии. Об этом сообщила в среду вещательная корпорация Би-би-си.
Как отмечается, официальное заявление на этот счет политик должна сделать позднее в среду на пресс-конференции в Эдинбурге. Причины подобного решения не называются.
52-летняя Стерджен возглавляла партию, которая выступает за выход Шотландии из состава Великобритании, с 2014 года. Она стала политиком, который дольше всего занимал пост главы регионального правительства.
НОВОСТИ
- 14:00 15.02.2023
- В Госдуме поддержали идею публиковать список Telegram-каналов с «враждебной по отношению к РФ информацией»
- 13:32 15.02.2023
- Путин получает информацию о ходе СВО в режиме онлайн — Песков
- 13:20 15.02.2023
- Франция и сегодня рассматривает Африку как свой задний двор — Лавров
- 13:05 15.02.2023
- В Москве выявили 3 862 случая заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 15.02.2023
- СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Путина — Песков
- 12:32 15.02.2023
- С мая 10 аэростатов США пролетели над Китаем, в том числе Синьцзяном и Тибетом — МИД КНР
- 12:20 15.02.2023
- Министры обороны НАТО утвердят новые принципы военного планирования альянса — Столтенберг
- 12:05 15.02.2023
- Свыше 100 тыс. человек эвакуировали в 2022 году из населенных пунктов РФ из-за обстрелов
- 12:00 15.02.2023
- В России выявили 13 436 заболевших ковидом за сутки
- 11:32 15.02.2023
- Военкор сообщил о подготовке тысяч иностранных добровольцев для СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать