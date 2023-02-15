ФСБ задержала агента СБУ, присланного в Подмосковье при поддержке Польши и Латвии

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Московском регионе агента Службы безопасности Украины, к вербовке и пересылке в Россию которого имели отношение также спецслужбы Польши и Латвии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ задержан гражданин Украины, 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию СБУ двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги. Диверсант был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши в городе Быдгощ при непосредственном участии польских специальных служб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвийской Республики», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, в конце ноября 2022 года для осуществления террористической деятельности он был направлен под видом беженца из Латвии в Россию с целью легализации и получения российского гражданства.