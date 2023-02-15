Запад лжет, скрывая правду о терактах на «Северных потоках» — Лавров
15:00 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные политики лгут, скрывая правду о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», так же, как они лгали в отношении Минских соглашений. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Министр отметил, что «известные публичные высказывания» экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда означают «явку с повинной за срыв минских договоренностей, которые провозглашались всеми западными лидерами безальтернативной основой урегулирования в Донбассе». «Говоря по-простому, все нам лгали, как и лгут сейчас, скрывая правду о терактах на „Северных потоках“, — указал глава дипведомства.
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