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Запад лжет, скрывая правду о терактах на «Северных потоках» — Лавров

15:00 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные политики лгут, скрывая правду о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», так же, как они лгали в отношении Минских соглашений. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

Министр отметил, что «известные публичные высказывания» экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда означают «явку с повинной за срыв минских договоренностей, которые провозглашались всеми западными лидерами безальтернативной основой урегулирования в Донбассе». «Говоря по-простому, все нам лгали, как и лгут сейчас, скрывая правду о терактах на „Северных потоках“, — указал глава дипведомства.

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