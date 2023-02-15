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Медведев упрекнул руководство ЕС в глупости и некомпетентности

15:12 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев раскритиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, упрекнув их в некомпетентности и глупости.

«Плохо, когда глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты», — написал зампред СБ в среду в соцсети, отметив, что иначе нечем объяснить тот факт, что фон дер Ляйен «калькулирует с нескрываемой радостью убытки России от новой волны санкций, но не считает потери своих компаний». «Увы, тут не действует правило мedice, cura te ipsum! (врач, исцели себя сам — прим. ТАСС) Глупость и некомпетентность не лечатся», — отметил Медведев.

Он также обратил внимание на тот факт, что глава Европейской службы внешних действий Боррель «требует усердно искать на складах в Европе танки для украинского режима». «Правильно, только так и должен поступать истинный дипломат! Именно главный дипломат ЕС и не кто иной должен твердить, что Россия вечный враг Европы, и призывать к войне до победного конца (конца Украины, понятно)! Браво, [Шарль Морис де] Талейран (французский политик и дипломат рубежа XVIII–XIX веков, — прим. ТАСС) аплодирует сверху!» — с сарказмом отметил замглавы СБ РФ.

Медведев задался риторическим вопросом, кто далее пополнит этот список некомпетентных политиков Евросоюза. «Freak show must go on… (шоу фриков должно продолжаться (англ.) — прим. ТАСС), — заключил он.

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