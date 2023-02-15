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НОВОСТИ

Минюст Швейцарии считает, что конфискация частных активов РФ противоречит конституции

15:32 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции и полиции Швейцарии считает, что конфискация частных российских активов противоречила бы конституции страны и действующему правовому порядку. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении швейцарского правительства.

«На фоне международных предложений об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины Федеральный совет (правительство Швейцарии — прим. ТАСС) обратился за официальным разъяснением правовой основы для любых подобных действий. Рабочая группа под руководством Министерства юстиции и полиции Швейцарии пришла к выводу, что конфискация частных российских активов подорвет федеральную конституцию и существующий правовой порядок», — говорится в тексте.

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