Страны НАТО в приоритетном порядке нарастили производство боеприпасов 155-го калибра

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО в приоритетном порядке уже приступили к увеличению производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм для Украины. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического альянса на уровне министров обороны.

«Министры обсудили проблему нехватки боеприпасов, и мы уже начали ее оперативно решать в различных столицах, — сказал он. — Производство артиллерийских боеприпасов 155-го калибра уже увеличивается, и это позволяет одновременно восполнять наши запасы и продолжать оказывать поддержку Украине».