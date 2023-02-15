17 стран НАТО и Швеция создадут общую сеть спутниковой разведки

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители 17 стран НАТО и Швеции подписали в среду в Брюсселе соглашение о намерениях создать общую сеть спутниковой разведки. Как говорится в распространенном в среду заявлении Минобороны Великобритании, документ, помимо Соединенного Королевства и пока не вступившей в альянс Швеции, подписали Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Турция и Франция.

В нем декларируется стремление к «разработке рамок, позволяющих улучшить возможности наблюдения из космоса за счет международного сотрудничества и совместного использования национальных космических возможностей».