17 стран НАТО и Швеция создадут общую сеть спутниковой разведки
17:00 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители 17 стран НАТО и Швеции подписали в среду в Брюсселе соглашение о намерениях создать общую сеть спутниковой разведки. Как говорится в распространенном в среду заявлении Минобороны Великобритании, документ, помимо Соединенного Королевства и пока не вступившей в альянс Швеции, подписали Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Турция и Франция.
В нем декларируется стремление к «разработке рамок, позволяющих улучшить возможности наблюдения из космоса за счет международного сотрудничества и совместного использования национальных космических возможностей».
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