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Ряд стран Запада передали $630 млн в фонд на оказание военной помощи Украине

17:12 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды и Швеция передали 520 млн фунтов стерлингов (630 млн долларов) в международный фонд на оказание помощи Украине. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду Министерством обороны Соединенного Королевства по итогам встречи глав военных ведомств стран НАТО, которая прошла в Брюсселе.

«Первый пакет помощи с ожидаемым объемом более 200 млн фунтов (более 240 млн долларов — прим. ТАСС) будет включать в себя жизненно важные средства в виде артиллерийских снарядов, [комплексов] морской разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также запасные части, в том числе для нынешних украинских танков», — отмечается в заявлении.

Также сообщается, что деньги пойдут на поставки Киеву беспилотных воздушных систем, средств радиоэлектронной борьбы и воздушной защиты.

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