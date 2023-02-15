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НОВОСТИ

Лавров назвал хамством игнорирование Швецией и Данией писем Мишустина о «Северных потоках»

17:40 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отсутствие ответа Швеции и Дании на официальные письма премьер-министра РФ Михаила Мишустина по «Северным потокам» является хамством, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России.

«Если с сентября председатель правительства России ждет ответа от абсолютно независимых суверенных государств, о которых идет речь, если наши послы где-то раз в месяц напоминают премьер-министрам этих стран, что все-таки к вам обратились, напишите хотя бы: „Да, господин председатель правительства, мы получили ваше обращение, но сейчас пока мы заняты“. Даже этого нет. Я считаю, что это хамство, но это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами в этой диверсии, в организации этого террористического акта», — сказал Лавров.

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