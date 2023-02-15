Киев заявляет о появлении шести аэростатов на столицей Украины

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Киева заявили, что в небе над украинской столицей в среду были замечены несколько воздушных шаров, на которых якобы могло быть установлено разведывательное оборудование, украинская ПВО попыталась сбить эти объекты.

«Предварительно в воздушном пространстве Киева было обнаружено около шести вражеских воздушных целей. По информации, которая уточняется, это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра», — сообщает Киевская городская военная администрация в своем телеграм-канале.