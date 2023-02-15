Швейцария поддержала санкции ЕС по потолку цен на российскую нефть

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцарские власти присоединились к установленному Евросоюзом потолку цен на российскую нефть и нефтепродукты. Об этом сообщило в среду швейцарское правительство — Федеральный совет.

«Федеральный совет 15 февраля адаптировал введенные против России санкции, касающиеся сырой нефти и нефтепродуктов, поддержав таким образом последние решения, одобренные Европейским союзом», — говорится в сообщении правительства.