Президент Польши хочет, чтобы на Украину были отправлены несколько танковых бригад

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО намерены передать Украине достаточно танков, в том числе Leopard 2 («Леопард-2»), для формирования нескольких танковых бригад Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как напомнил Дуда, страны Запада, в том числе Великобритания, Канада, Польша, уже поставляют Украине танки в рамках союзнических действий.

«Мы хотим, чтобы собралась как минимум танковая бригада для Украины. Надеемся, что нам удастся сформировать несколько бригад», — сказал он.