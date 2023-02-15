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НОВОСТИ

Президент Польши хочет, чтобы на Украину были отправлены несколько танковых бригад

19:00 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО намерены передать Украине достаточно танков, в том числе Leopard 2 («Леопард-2»), для формирования нескольких танковых бригад Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как напомнил Дуда, страны Запада, в том числе Великобритания, Канада, Польша, уже поставляют Украине танки в рамках союзнических действий.

«Мы хотим, чтобы собралась как минимум танковая бригада для Украины. Надеемся, что нам удастся сформировать несколько бригад», — сказал он.

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