Решения по налогам для уехавших из РФ «удаленщиков» пока нет - Сазанов
19:30 15.02.2023 Источник: Интерфакс
"Законопроект еще из правительства не вышел. Дискуссия еще не закончена. Есть разные точки зрения", - сказал он.
По его словам, обсуждается вопрос, как соответствующие нормы должны быть сформулированы и какая ставка должна применяться, но решения пока нет.
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