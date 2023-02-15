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НОВОСТИ

Решения по налогам для уехавших из РФ «удаленщиков» пока нет - Сазанов

19:30 15.02.2023 Источник: Интерфакс

Дискуссия по поводу правил налогообложения доходов, полученных в РФ уехавшими из страны россиянами, не закончена, решения не приняты, сообщил в среду журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Законопроект еще из правительства не вышел. Дискуссия еще не закончена. Есть разные точки зрения", - сказал он.

По его словам, обсуждается вопрос, как соответствующие нормы должны быть сформулированы и какая ставка должна применяться, но решения пока нет.

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