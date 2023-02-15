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В Мюнхене в день открытия конференции по безопасности не будет работать аэропорт

20:05 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт германского Мюнхена — второй по пассажиропотоку в ФРГ — не будет обслуживать регулярные рейсы в пятницу, 17 февраля, из-за забастовки. Об этом говорится в сообщении, которое воздушная гавань распространила в среду. «Регулярное авиасообщение будет приостановлено», — указывается в сообщении.

К забастовке призвал профсоюз ver.di («Верди»), который добивается улучшения условий труда для наземных служб ряда германских аэропортов. 17 февраля начинается Мюнхенская конференция по вопросам безопасности.

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