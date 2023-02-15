У властей США могут летом кончится деньги на обслуживание внешнего долга
22:35 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Бюджетное управление считает, что <…> Министерство финансов США исчерпало бы нынешние [чрезвычайные] меры, что наличные средства [на обслуживание долга] у него закончились бы между июлем и сентябре текущего года», — говорится в новом исследовании данного органа Конгресса.
НОВОСТИ
- 22:27 15.02.2023
- Сотрудничать с РФ по Арктике США не собираются
- 20:05 15.02.2023
- В Мюнхене в день открытия конференции по безопасности не будет работать аэропорт
- 19:30 15.02.2023
- Решения по налогам для уехавших из РФ «удаленщиков» пока нет - Сазанов
- 19:00 15.02.2023
- Президент Польши хочет, чтобы на Украину были отправлены несколько танковых бригад
- 18:50 15.02.2023
- Швейцария поддержала санкции ЕС по потолку цен на российскую нефть
- 18:40 15.02.2023
- Киев заявляет о появлении шести аэростатов на столицей Украины
- 17:40 15.02.2023
- Лавров назвал хамством игнорирование Швецией и Данией писем Мишустина о «Северных потоках»
- 17:12 15.02.2023
- Ряд стран Запада передали $630 млн в фонд на оказание военной помощи Украине
- 17:00 15.02.2023
- 17 стран НАТО и Швеция создадут общую сеть спутниковой разведки
- 16:32 15.02.2023
- Организатор «Бессмертного полка» в Эстонии сообщил, что его депортировали из страны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать