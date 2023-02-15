У властей США могут летом кончится деньги на обслуживание внешнего долга

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация может исчерпать средства на обслуживание внешнего долга, если его потолок не повысить, между июлем и сентябрем. С таким предупреждением выступило в среду Бюджетное управление Конгресса США.

«Бюджетное управление считает, что <…> Министерство финансов США исчерпало бы нынешние [чрезвычайные] меры, что наличные средства [на обслуживание долга] у него закончились бы между июлем и сентябре текущего года», — говорится в новом исследовании данного органа Конгресса.