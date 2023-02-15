Сотрудничать с РФ по Арктике США не собираются

22:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов намерена возобновить работу над проектами по линии Арктического совета, которые не предусматривают участия России. Об этом заявил в среду на конференции в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона советник Госдепартамента США Дерек Шолле.

«Приспосабливаясь к новым условиям, навязанным нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не связанные с Россией», — сказал он.