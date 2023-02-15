Сотрудничать с РФ по Арктике США не собираются
22:27 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация Соединенных Штатов намерена возобновить работу над проектами по линии Арктического совета, которые не предусматривают участия России. Об этом заявил в среду на конференции в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона советник Госдепартамента США Дерек Шолле.
«Приспосабливаясь к новым условиям, навязанным нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не связанные с Россией», — сказал он.
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