РФ не позволит «замотать» ситуацию с подрывом «Северных потоков» — посольство РФ в США

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не позволит «замотать» ситуацию с организацией диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в распространенном в среду комментарии пресс-секретаря посольства России в США Игоря Гиренко.

«Российская сторона не позволит „замотать“ ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры. Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах», — указал Гиренко.