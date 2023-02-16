РФ не позволит «замотать» ситуацию с подрывом «Северных потоков» — посольство РФ в США
09:00 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не позволит «замотать» ситуацию с организацией диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в распространенном в среду комментарии пресс-секретаря посольства России в США Игоря Гиренко.
«Российская сторона не позволит „замотать“ ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры. Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах», — указал Гиренко.
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