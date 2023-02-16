0
0
125
НОВОСТИ

РФ не позволит «замотать» ситуацию с подрывом «Северных потоков» — посольство РФ в США

09:00 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не позволит «замотать» ситуацию с организацией диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в распространенном в среду комментарии пресс-секретаря посольства России в США Игоря Гиренко.

«Российская сторона не позволит „замотать“ ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры. Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах», — указал Гиренко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 16.02.2023
Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву городе Запорожье — Рогов
0
35
10:00 16.02.2023
Сенаторы предлагают компенсировать бизнесу до 80% стоимости российского ПО
0
48
09:32 16.02.2023
Литва уведомила Белоруссию о прекращении взаимодействия по пограничному движению
0
107
09:20 16.02.2023
Заявление Минобороны ФРГ по танкам говорит о провале западной поддержки ВСУ - Bloomberg
0
138
09:05 16.02.2023
Блинкен дал понять, что США активно не подталкивают Киев к попытке занять Крым — Politico
0
143
22:35 15.02.2023
У властей США могут летом кончится деньги на обслуживание внешнего долга
0
575
22:27 15.02.2023
Сотрудничать с РФ по Арктике США не собираются
0
583
20:05 15.02.2023
В Мюнхене в день открытия конференции по безопасности не будет работать аэропорт
0
643
19:30 15.02.2023
Решения по налогам для уехавших из РФ «удаленщиков» пока нет - Сазанов
0
632
19:00 15.02.2023
Президент Польши хочет, чтобы на Украину были отправлены несколько танковых бригад
0
714

Возврат к списку