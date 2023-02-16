Блинкен дал понять, что США активно не подталкивают Киев к попытке занять Крым — Politico

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с группой экспертов через Zoom («Зум») в среду дал понять, что Вашингтон активно не подталкивает Киев к тому, чтобы попытаться занять Крым, США считают, что это стало бы пересечением «красной линии», которую установила для себя РФ. Об этом сообщает газета «Политико» со ссылкой на источники, знакомые с содержанием этого звонка.

«По словам четырех человек, которым известно, что ответил Блинкен, он подчеркнул, что США активно не подталкивают Украину к тому, чтобы вновь занять Крым, однако это решение одного лишь Киева», — пишет издание. «Попытка со стороны Украины вновь занять Крым была бы красной линией для [президента РФ] Владимира Путина, что могло бы привести к более масштабному ответу со стороны России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе разговора по Zoom в среду с группой экспертов», — сообщает газета.