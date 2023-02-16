Заявление Минобороны ФРГ по танкам говорит о провале западной поддержки ВСУ - Bloomberg
09:20 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о меньших, чем предполагалось ранее, объемах поставок Киеву танков Leopard 2A6 свидетельствует о провале политики Запада по поддержке Украины. С такой оценкой выступило в среду агентство Bloomberg.
"Признание министра свидетельствует о провале намерений западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой интенсификацией боев в ближайшие недели", - пишет агентство.
Оно отмечает также, что хотя у Польши, по словам Писториуса, набралось почти 30 танков устаревшей модификации Leopard 2A4, "многие из них находятся в удручающем состоянии и требуют ремонта".
Ранее глава Минобороны ФРГ заявил журналистам в Брюсселе, где прошла встреча глав оборонных ведомств НАТО, что западные страны смогут поставить Киеву только половину батальона более современных основных боевых танков Leopard 2A6. Он также отметил, что никаких новых обязательств по поставкам танков Leopard 2A6 на заседании так называемой танковой коалиции в среду принято не было.
НОВОСТИ
- 10:05 16.02.2023
- Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву городе Запорожье — Рогов
- 10:00 16.02.2023
- Сенаторы предлагают компенсировать бизнесу до 80% стоимости российского ПО
- 09:32 16.02.2023
- Литва уведомила Белоруссию о прекращении взаимодействия по пограничному движению
- 09:05 16.02.2023
- Блинкен дал понять, что США активно не подталкивают Киев к попытке занять Крым — Politico
- 09:00 16.02.2023
- РФ не позволит «замотать» ситуацию с подрывом «Северных потоков» — посольство РФ в США
- 22:35 15.02.2023
- У властей США могут летом кончится деньги на обслуживание внешнего долга
- 22:27 15.02.2023
- Сотрудничать с РФ по Арктике США не собираются
- 20:05 15.02.2023
- В Мюнхене в день открытия конференции по безопасности не будет работать аэропорт
- 19:30 15.02.2023
- Решения по налогам для уехавших из РФ «удаленщиков» пока нет - Сазанов
- 19:00 15.02.2023
- Президент Польши хочет, чтобы на Украину были отправлены несколько танковых бригад
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать