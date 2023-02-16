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НОВОСТИ

Литва уведомила Белоруссию о прекращении взаимодействия по пограничному движению

09:32 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва уведомила Белоруссию об одностороннем прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

«По сообщению литовской стороны, служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска. Причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны», — говорится в сообщении.

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