Литва уведомила Белоруссию о прекращении взаимодействия по пограничному движению

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва уведомила Белоруссию об одностороннем прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

«По сообщению литовской стороны, служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска. Причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны», — говорится в сообщении.