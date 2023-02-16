Сенаторы предлагают компенсировать бизнесу до 80% стоимости российского ПО
10:00 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенаторы предлагают стимулировать российский малый и средний бизнес приобретать отечественное программное обеспечение, компенсируя до 80% от стоимости ПО, в том числе в новых регионах РФ. Об этом говорится в постановлении Совета Федерации по итогам выступления в Совфеде главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова (есть в распоряжении ТАСС).
«Рекомендовать ВЭБ.РФ обратиться в правительство с предложением рассмотреть вопрос о расширении использования субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения путем выделения Российскому фонду развития информационных технологий в 2023 году и в последующих годах из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в объеме 2,2 млрд рублей ежегодно», — говорится в документе.
При этом сенаторы предлагают «предусмотреть возможный объем возмещения затрат до 80% от стоимости такого программного обеспечения».
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