Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву городе Запорожье — Рогов

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее шести взрывов прогремели ранним утром в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в четверг сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Взрывы около 3:55 мск начались. Это была целая серия взрывов. Земляки сообщали про шесть взрывов», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Рогов добавил, что другие подробности сообщит в ближайшее время.

Ночью воздушная тревога была объявлена по всей Украине.