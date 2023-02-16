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Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву городе Запорожье — Рогов

10:05 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее шести взрывов прогремели ранним утром в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в четверг сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Взрывы около 3:55 мск начались. Это была целая серия взрывов. Земляки сообщали про шесть взрывов», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Рогов добавил, что другие подробности сообщит в ближайшее время.

Ночью воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

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