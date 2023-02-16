Два украинских беспилотника сбиты над морем в Севастополе — Развожаев

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников в Севастополе, сбиты два БПЛА, сообщил в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», — написал Развожаев в соцсети.