Два украинских беспилотника сбиты над морем в Севастополе — Развожаев
10:20 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников в Севастополе, сбиты два БПЛА, сообщил в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», — написал Развожаев в соцсети.
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