ВСУ прямыми попаданиями из РСЗО HIMARS уничтожили лицей в Енакиеве в ДНР
10:32 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лицей информационных технологий уничтожен в городе Енакиево в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»). Об этом сообщил в четверг ТАСС мэр города Роман Храменков.
«Четыре прямых попадания пришлось по лицею информационных технологий. Разрушены учебные классы, библиотека, спортзал. Снаряды пробили перекрытия от четвертого этажа до подвала. От лицея практически ничего не осталось, он почти уничтожен», — сказал градоначальник.
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Енакиеву в 01:45 мск, выпустив четыре ракеты.
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