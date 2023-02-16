Рекордное число офисных работников в мире сталкиваются с выгоранием — исследование

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордное число офисных работников по всему миру — более 40%, чувствуют выгорание на работе. Об этом в четверг сообщило агентство Блумберг со ссылкой на опрос исследовательского консорциума Future Forum («Фьючер форум»).

Как отмечает агентство, главными причинами выгорания являются экономическая неопределенность, страх сотрудников перед сокращением рабочих мест и растущая технологическая нагрузка.

Еще один фактор выгорания — негибкий рабочий график. Опрос показал, что во время пандемии, когда у сотрудников был более гибкий график и свобода выбора, работать из офиса или дома, люди ощущали себя счастливее.