Рекордное число офисных работников в мире сталкиваются с выгоранием — исследование
12:32 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рекордное число офисных работников по всему миру — более 40%, чувствуют выгорание на работе. Об этом в четверг сообщило агентство Блумберг со ссылкой на опрос исследовательского консорциума Future Forum («Фьючер форум»).
Как отмечает агентство, главными причинами выгорания являются экономическая неопределенность, страх сотрудников перед сокращением рабочих мест и растущая технологическая нагрузка.
Еще один фактор выгорания — негибкий рабочий график. Опрос показал, что во время пандемии, когда у сотрудников был более гибкий график и свобода выбора, работать из офиса или дома, люди ощущали себя счастливее.
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