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США разрабатывают космические средства, способные выводить из строя спутники РФ — генерал

13:05 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты работают над малыми боевыми космическими средствами, которые будут способны выводить из строя российские космические аппараты. Об этом сообщил в четверг начальник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук.

«Разрабатываются, а некоторые образцы разработаны и проходят испытания, так называемые малые боевые космические средства. Они способны осуществить скрытый маневр, сближение с нашим космическим аппаратом и выведение его из строя», — заявил он в рамках круглого стола комитета Совета Федерации по международным делам, посвященного 40-летию программы США «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ) и проблеме милитаризации космоса.

По словам Нестечука, закрытая в 1993 году американская программа де-факто продолжает свое существование и по сей день. «Программа СОИ не завершена, она продолжается в других трансформациях и позициях», — заявил он.

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