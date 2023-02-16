Лукашенко заявил, что Украина сама спровоцировала Россию на проведение СВО
14:12 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина сама спровоцировала специальную военную операцию, которую проводит Россия.
«Вы говорите „вторжение“. А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию, — сказал Лукашенко в четверг на встрече с журналистами, сообщает агентство БелТА. — Надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны». Он напомнил о заявлениях западных политиков, что Минские соглашения были использованы как возможность подготовить украинскую армию. «Все было нацелено, начиная в том числе с Минских соглашений, чтобы развязать войну. Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, русских людей», — сказал Лукашенко.
Он напомнил, что еще до начала Россией специальной военной операции по территории Белоруссии со стороны Украины готовился ракетный удар. «Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут — утром перед началом специальной военной операции», — сказал он.
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