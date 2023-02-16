Неверно было бы говорить, что Швеция выполнила условия меморандума с Турцией — Чавушоглу

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что в настоящий момент было бы неверно говорить о достаточном выполнении Швецией условий меморандума с республикой для вступления в НАТО. Об этом он сообщил в четверг в Анкаре на пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«Говорить, что Швеция на текущий момент выполнила в достаточной степени обязательства в рамках нашего меморандума, было бы неверно. Да, они изменили законы [в сфере безопасности], но тем не менее деятельность террористов, Рабочей партии Курдистана, там продолжается. Мы признаем и видим некоторые позитивные шаги со стороны Швеции и Финляндии, которые действительно сделаны. Но обязательства до конца еще не выполнены», — отметил Чавушоглу.