ВС РФ поразили командные пункты трех бригад ВСУ в ДНР
15:12 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) России поразили командные пункты трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов для украинской техники в районе Полтавы. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка, 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Углесборочный, 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики, а также 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118 районах», — заявил Конашенков.
НОВОСТИ
- 16:12 16.02.2023
- Молдавские пограничники нашли фрагменты упавшей ракеты на севере республики
- 16:00 16.02.2023
- Лукашенко считает лучшим для Европы вариантом объединение с Россией
- 15:40 16.02.2023
- Сбер тестирует свою версию ChatGPT
- 15:32 16.02.2023
- Госдума прекратила действие Устава и договоров Совета Европы в отношении России
- 15:00 16.02.2023
- Квазигражданские космические объекты США на Украине могут стать законной целью РФ — МИД
- 14:32 16.02.2023
- Неверно было бы говорить, что Швеция выполнила условия меморандума с Турцией — Чавушоглу
- 14:12 16.02.2023
- Лукашенко заявил, что Украина сама спровоцировала Россию на проведение СВО
- 14:00 16.02.2023
- В конце работы над «Минском-2» у Москвы был пессимизм из-за поведения Киева — Песков
- 13:32 16.02.2023
- В Москве выявили 3 782 случая заражения коронавирусом за сутки
- 13:20 16.02.2023
- Дума призвала Совбез ООН расследовать подрыв «Северных потоков» и наказать виновных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать