0
0
131
НОВОСТИ

ВС РФ поразили командные пункты трех бригад ВСУ в ДНР

15:12 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России поразили командные пункты трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов для украинской техники в районе Полтавы. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка, 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Углесборочный, 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики, а также 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118 районах», — заявил Конашенков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 16.02.2023
Молдавские пограничники нашли фрагменты упавшей ракеты на севере республики
0
26
16:00 16.02.2023
Лукашенко считает лучшим для Европы вариантом объединение с Россией
0
56
15:40 16.02.2023
Сбер тестирует свою версию ChatGPT
0
94
15:32 16.02.2023
Госдума прекратила действие Устава и договоров Совета Европы в отношении России
0
112
15:00 16.02.2023
Квазигражданские космические объекты США на Украине могут стать законной целью РФ — МИД
0
156
14:32 16.02.2023
Неверно было бы говорить, что Швеция выполнила условия меморандума с Турцией — Чавушоглу
0
192
14:12 16.02.2023
Лукашенко заявил, что Украина сама спровоцировала Россию на проведение СВО
0
225
14:00 16.02.2023
В конце работы над «Минском-2» у Москвы был пессимизм из-за поведения Киева — Песков
0
247
13:32 16.02.2023
В Москве выявили 3 782 случая заражения коронавирусом за сутки
0
235
13:20 16.02.2023
Дума призвала Совбез ООН расследовать подрыв «Северных потоков» и наказать виновных
0
273

Возврат к списку