ВС РФ поразили командные пункты трех бригад ВСУ в ДНР

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России поразили командные пункты трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов для украинской техники в районе Полтавы. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка, 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Углесборочный, 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики, а также 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118 районах», — заявил Конашенков.