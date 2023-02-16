Сбер тестирует свою версию ChatGPT
15:40 16.02.2023
Сбер и SberDevices активно тестируют собственный аналог ChatGPT. Об этом CEO SberDevices Денис Филиппов рассказал в интервью радиостанции Коммерсант FM.
По его словам, с 2019 года компания запускает различные большие языковые модели, в том числе на архитектуре Transformer. «Например, мы запустили ruBERT-base, потом нашу версию ruGPT3. Затем на базе уже других языковых моделей такие решения, как сервисы «Суммаризатор» и «Рерайтер». Это все сейчас есть в открытом доступе. А совсем недавно мы запустили такую модель, которая называется FRED-T5. Кроме того, с точки зрения генеративных моделей, которые тоже гремят на весь мир, одна из самых свежих – это наш Kandinsky 2.0», – сообщил он.
«Если все это вместе соединить, наверное, несложно догадаться, что мы активно работаем над моделями и аналогами ChatGPT, – отметил Денис Филиппов. – Может быть, я открою небольшую тайну, но у нас уже внутри есть собственная версия аналога ChatGPT, мы ее активно тестируем. Я уверен, что в скором будущем мы ее покажем, и у вас будет возможность ее протестировать. В общем, Сбер покажет, что и в России такие модели тоже есть».
Популярность чат-ботов растет за счет их доступности пользователю. Первым многозадачным искусственным интеллектом стал ChatGPT от компании OpenAI. Это универсальный чат-бот, способный выполнять самые разные задачи – писать стихи, сценарии, вести диалог. ChatGPT был представлен в конце ноября 2022 года, а в России ChatGPT стал популярным в феврале, после того, как стало известно о дипломной работе студента, написанной с помощью генеративной модели.
Суть модели в том, что она позволяет принципиально улучшить понимание машинами естественного языка и максимально эффективно решать множество задач из области обработка текстов на естественном языке (Natural Language Processing, NLP). Современные GPT-модели в области работы с NLP во многом превосходят традиционные методы обработки и систематизации текстовой информации.
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