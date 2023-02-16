16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает лучшим для Европы вариантом объединение с Россией. Об этом он заявил в четверг на встрече с представителями зарубежных и национальных СМИ.

«Самый лучший вариант для европейцев — это объединиться с Россией. Здесь ресурсы, там — высокие технологии. И это был бы главный полюс планеты», — приводит его слова агентство БелТА.