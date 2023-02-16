Лукашенко считает лучшим для Европы вариантом объединение с Россией
16:00 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает лучшим для Европы вариантом объединение с Россией. Об этом он заявил в четверг на встрече с представителями зарубежных и национальных СМИ.
«Самый лучший вариант для европейцев — это объединиться с Россией. Здесь ресурсы, там — высокие технологии. И это был бы главный полюс планеты», — приводит его слова агентство БелТА.
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