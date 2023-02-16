Папа Римский Франциск сообщил, что обсуждает с патриархом Варфоломеем единую дату Пасхи

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ватикан готовит встречу по поводу 1700-летия первого Вселенского Никейского собора Церкви в 2025 году, обсуждая с патриархом Константинопольским Варфоломеем возможную единую дату Пасхи для католиков и православных. Об этом он сказал в беседе с иезуитами во время недавней поездки в Демократическую республику Конго и Южный Судан.

«Мы готовим встречу в 2025 году. С патриархом Варфоломеем мы хотим прийти к согласию по единой дате Пасхи», — сказал Франциск, отметив, что в 2025 году даты католической и православной Пасхи, которые рассчитываются по-разному, совпадают. Содержание беседы опубликовал в четверг журнал «Католическая цивилизация». «Посмотрим, если мы договоримся на будущее, и мы хотим отметить круглую дату собора как братья, и мы готовимся», — добавил понтифик. Он также напомнил, что Варфоломей стал первым православным патриархом Константинопольским, который «спустя века приехал на интронизацию Папы Римского» (в 2013 году — прим.ТАСС).

Вопрос о возможном объединении даты Пасхи в рамках экуменического диалога и сближения христианских церквей обсуждается давно, в том числе поднимался и в РПЦ. Однако в Московском патриархате отмечают, что более верным было бы возвращение католиков, придерживающихся григорианского календаря, к пасхалии (методики расчета) с 21 марта по юлианскому календарю, которая была основана на решениях именно I Вселенского собора в Никее в 325 году. При этом в РПЦ не приемлют назначения «фиксированной» даты.