Европарламент отклонил поправку в резолюцию по Украине с призывом к переговорам
17:00 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европарламент (ЕП) в четверг в ходе голосования в Страсбурге по резолюции к годовщине начала Россией специальной военной операции на Украине отклонил поправку, призывающую ЕС к переговорам. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
Пункт резолюции, в котором говорилось, что ЕП считает «победу Украины возможной только за счет непрерывных и неуклонно увеличивающихся поставок на Украину всех без исключения видов вооружений», предлагалось заменить на призыв к ЕС «приложить усилия для обеспечения режима прекращения огня и проведения переговоров» с учетом возможного многостороннего формата урегулирования ситуации, который предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Парламентарии эту поправку отклонили.
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