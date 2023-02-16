0
0
125
НОВОСТИ

Европарламент отклонил поправку в резолюцию по Украине с призывом к переговорам

17:00 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) в четверг в ходе голосования в Страсбурге по резолюции к годовщине начала Россией специальной военной операции на Украине отклонил поправку, призывающую ЕС к переговорам. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Пункт резолюции, в котором говорилось, что ЕП считает «победу Украины возможной только за счет непрерывных и неуклонно увеличивающихся поставок на Украину всех без исключения видов вооружений», предлагалось заменить на призыв к ЕС «приложить усилия для обеспечения режима прекращения огня и проведения переговоров» с учетом возможного многостороннего формата урегулирования ситуации, который предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Парламентарии эту поправку отклонили.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:44 16.02.2023
Собянин: Врачи флагманского центра ГКБ им Вересаева за первый месяц работы спасли почти 4 000 пациентов
0
35
17:40 16.02.2023
Иванов считает, что ряд стран пора бы объявить не просто недружественными, а враждебными
0
46
17:25 16.02.2023
Мэр Собянин: В 2023 году в Москве построят и реконструируют 25 производственных объектов
0
72
17:12 16.02.2023
Сергей Иванов указал на политизированность западной реакции на экологическое ЧП в Огайо
0
101
16:32 16.02.2023
Папа Римский Франциск сообщил, что обсуждает с патриархом Варфоломеем единую дату Пасхи
0
217
16:12 16.02.2023
Молдавские пограничники нашли фрагменты упавшей ракеты на севере республики
0
200
16:00 16.02.2023
Лукашенко считает лучшим для Европы вариантом объединение с Россией
0
230
15:40 16.02.2023
Сбер тестирует свою версию ChatGPT
0
227
15:32 16.02.2023
Госдума прекратила действие Устава и договоров Совета Европы в отношении России
0
247
15:12 16.02.2023
ВС РФ поразили командные пункты трех бригад ВСУ в ДНР
0
230

Возврат к списку