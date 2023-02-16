Сергей Иванов указал на политизированность западной реакции на экологическое ЧП в Огайо
17:12 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад «поднял бы вселенский вой», если бы в России произошло экологическое ЧП подобное сходу с рельсов поезда с опасными химикатами в Огайо, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью ТАСС.
«Представьте себе на секунду, если бы такое, как в штате Огайо, случилось у нас в стране. Я вас уверяю, вселенский вой бы стоял, что „караул, это глобальная экологическая катастрофа, российские власти ничего не предпринимают, они ничего не могут“ и так далее. А в Америке тишина. Вот что такое экология — это политика», — сказал Иванов.
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