Иванов считает, что ряд стран пора бы объявить не просто недружественными, а враждебными
17:40 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пора объявить ряд стран, ведущих особо оголтелую политику по отношению к России, не просто недружественными, а враждебными. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью телеканалу «Россия-24».
«На мой взгляд, ряд стран пора бы объявить не недружественными, а просто враждебными. Например, Прибалтику, Польшу, Великобританию. Они ведут еще более враждебную и оголтелую политику по отношению к нам, чем ряд других стран Евросоюза», — сказал он.
Иванов уточнил, что прибалтийские страны всегда «были чьими-то сателлитами». По его словам, на «экстремистские заявления» их толкают Евросоюз и Вашингтон. «Заявления прибалтийских стран — ну это, понимаете, как шавка лает, они ведь сами-то ничего сделать не могут. Их толкают на такие экстремистские заявления, потому что сами их делать не хотят более серьезные европейские страны и США, а поручают это прибалтам: „Вы тявкайте на Россию погромче“. Ну они и тявкают», — отметил спецпредставитель президента.
По его мнению, обращать на эти страны внимание не стоит. «Естественно, свел бы к нулю экономические отношения, торговлю, транспортное сообщение, просто их игнорировал. Не надо на каждый „чих“ какого-то прибалта обращать внимание», — добавил Иванов.
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