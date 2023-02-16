Генсек НАТО призвал готовиться к длительному конфликту с Россией

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфронтация между странами НАТО и Россией может оказаться продолжительной, в связи с чем альянсу следует быть готовым к такому развитию событий. Об этом заявил в четверг агентству Франс Пресс генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.«Мы должны готовиться на долгую перспективу, это может продлиться много лет», — сказал он.