Президенты Украины и Казахстана провели телефонный разговор впервые с июля 2022 года
18:14 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной», — говорится в сообщении. Последний раз о телефонном разговоре Токаева и Зеленского сообщалось в июле 2022 года.
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