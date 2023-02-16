Президенты Украины и Казахстана провели телефонный разговор впервые с июля 2022 года

18:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив с ним вопросы гуманитарных связей между двумя странами. Об этом сообщила в четверг пресс-служба лидера Казахстана.

«По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной», — говорится в сообщении. Последний раз о телефонном разговоре Токаева и Зеленского сообщалось в июле 2022 года.