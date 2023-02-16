Мэр Собянин: Банковской картой можно оплатить проезд на всех турникетах в метро и МЦК
18:26 16.02.2023
Оплатить проезд банковской картой теперь можно на всех турникетах станций Московского центрального кольца (МЦК) и метрополитена. «Это удобно и экономит время пассажиров», – отметил градоначальник в своем Telegram-канале.
По его данным, были обновлены почти 4000 турникетов. После модернизации они при оплате банковскими картами срабатывают в два раза быстрее, чем раньше. При оплате по биометрии – в три раза. На турникетах расположены большие LED-экраны, а надписи высвечиваются крупным шрифтом. Также турникеты оснащены считывателем QR-кодов, что позволяет внедрять систему быстрых платежей (СБП). Также дисплеи позволяют увидеть сколько поездок или дней осталось до окончания действия «Единого» билета, а также понять баланс записанного на карту «Кошелька».
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