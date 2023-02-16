Столтенберг утверждает, что знал заранее о времени начала СВО на Украине

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг знал о планах России начать в ночь на 24 февраля 2022 года специальную военную операцию (СВО) на Украине, однако предпочел отправиться спать. Об этом он сообщил в четверг агентству Франс Пресс.

«Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь, поскольку я знал, что в какой-то момент, в ближайшие часы кто-нибудь разбудит меня. Так и случилось», — сказал генсек НАТО.

По словам Столтенберга, о начале СВО ему коротко сообщили примерно в 04:00 (05:00 мск) по телефону. «Никакого сюрприза, потому что мы знали», — утверждал он.