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НОВОСТИ

Столтенберг утверждает, что знал заранее о времени начала СВО на Украине

18:50 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг знал о планах России начать в ночь на 24 февраля 2022 года специальную военную операцию (СВО) на Украине, однако предпочел отправиться спать. Об этом он сообщил в четверг агентству Франс Пресс.

«Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь, поскольку я знал, что в какой-то момент, в ближайшие часы кто-нибудь разбудит меня. Так и случилось», — сказал генсек НАТО.

По словам Столтенберга, о начале СВО ему коротко сообщили примерно в 04:00 (05:00 мск) по телефону. «Никакого сюрприза, потому что мы знали», — утверждал он.

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