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Украинское зерно, «застрявшее» в Европе, нарушает баланс на внутреннем рынке – Минсельхоз Венгрии

19:15 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия и еще пять государств Центральной Европы обратились к Европейской комиссии с просьбой принять меры, чтобы сократить поставки украинского зерна на их рынки и защитить интересы местных фермеров.


Однако, как сообщило в четверг венгерское министерство сельского хозяйства, никакого ответа из Брюсселя они не получили.«Брюссель продолжает бездействовать, в то время как украинское зерно, предназначенное для Северной Африки и Ближнего Востока, застревает в Европе в „коридоре солидарности“, вызывая серьезные сбои на рынке. Украинские фермеры производят это зерно с низкими затратами и такими методами, которые не используются в Евросоюзе, поэтому оно поступает в наш регион по заниженной цене», — заявил глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь

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