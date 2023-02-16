Украинское зерно, «застрявшее» в Европе, нарушает баланс на внутреннем рынке – Минсельхоз Венгрии

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия и еще пять государств Центральной Европы обратились к Европейской комиссии с просьбой принять меры, чтобы сократить поставки украинского зерна на их рынки и защитить интересы местных фермеров.







Однако, как сообщило в четверг венгерское министерство сельского хозяйства, никакого ответа из Брюсселя они не получили.«Брюссель продолжает бездействовать, в то время как украинское зерно, предназначенное для Северной Африки и Ближнего Востока, застревает в Европе в „коридоре солидарности“, вызывая серьезные сбои на рынке. Украинские фермеры производят это зерно с низкими затратами и такими методами, которые не используются в Евросоюзе, поэтому оно поступает в наш регион по заниженной цене», — заявил глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь